Сеул, , 13:40 — REGNUM В Центре профессиональной подготовки Таможенной службы Южной Кореи открылся Кинологический учебный центр Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония открытия центра прошла в онлайн-формате 8 июня, за которой последовал рабочий трёхдневный семинар на тему подготовки служебных собак.

Известно, что в ходе онлайн-семинара 35 представителей из 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона делятся методами обучения, а также навыками работы со служебными собаками.

В своем видео-обращении глава Таможенной службы Южной Кореи Им Чжэ Хён отметил, что южнокорейское ведомство продолжит укреплять международное сотрудничество, обмениваясь информацией и программами обучения с профильными органами разных стран.