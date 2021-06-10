Сыктывкар, , 05:17 — REGNUM В закон «Об экологической экспертизе» необходимо внести изменения, заявил в интервью ИА REGNUM первый заместитель председателя правительства Республики Коми Игорь Булатов.

По мнению Игоря Булатова, для ускорения строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры имеет смысл исключить из перечня объектов, в отношении которых на сегодняшний день необходимо проводить экологическую экспертизу проектной документации, объекты социальной значимости. В их число входят, например, школы и детсады, учреждений здравоохранения, специальные дома для одиноких и престарелых и сирот. Сюда же относятся сферы культуры и спорта, строительство объектов для приема судов санитарной авиации, да и не только они.

«Безусловно, изменения в законодательстве в части оптимизации процедуры проведения экологической экспертизы позволят ускорить строительство объектов инфраструктуры, необходимых для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны, что повысит интерес со стороны потенциальных инвесторов», — уверен Булатов.

Политик подчеркивает, что внесение изменений в перечень объектов, для которых требуется экологическая экспертиза, требует дополнительного обсуждения и корректировки.

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Почему экологическая экспертиза мешает строить больницы в Арктике?».