Москва, , 13:36 — REGNUM С уверенностью можно говорить, что для данной инициативы — автоматически получать гражданам России социальные выплаты через портал госуслуг, послужили импульсом два фактора, они же и становятся гарантами её успехам, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Во-первых, отмечается рост более чем в два раза за год пользователей порталом «Госуслуги». В настоящее время их число достигло 56 миллионов человек.

Во-вторых, учитывая введение цифрового рубля означает, что переводы соцвыплат будут проходить безошибочно по адресату и в срок.

То есть, качество предоставления государственных услуг онлайн повысится ещё и по этим показателям. Банки выразили готовность предоставлять для граждан единый счёт.

Базовый фактор успеха востребованности госуслуг у населения обусловлен тем, что время на занесение данных потраченоединожды, а услуг получено сотни.

Время — один из ключевых капиталов любого человека сегодня: будь то бизнесмен, работающая мама или студент.

Сегодня сервис портала госуслуг способен обрабатывать до 7000 операций в секунду, что исключает очереди и является неоспоримым плюсом для граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительный сервис, позволяющий гражданам России получать ряд социальных выплат от государства автоматически, появится на портале «Госуслуги».

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