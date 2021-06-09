Оттава, , 13:39 — REGNUM Канадская компания Inkas Armored представила бронированную версию вседорожника Cadillac Escalade нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Для модели была применена технология скрытого бронирования. Она обеспечивает водителю и пассажирам машины защиту по классу BR6. Броня модели может выдержать стрельбу из штурмового стрелкового оружия калибра 7,62 мм, а также способна предотвратить последствия от взрыва сразу двух ручных гранат.

Помимо бронированной капсулы внутри кузова, в автомобиле бронируются отсек аккумулятора и блок управления двигателем. Также специалисты из Inkas заменили обычные стёкла машины на пуленепробиваемые.

В комплектацию спецверсии внедорожника входит подвеска с усиленными пружинами и спецшины, устойчивые к проколам.

Под капотом автомобиля функционирует бензиновый двигатель V8 рабочим объёмом 6,2 литра. Мощность агрегата равна 420 л. с.

Напомним, 21 июня 2021 года Cadillac Escalade нового поколения появится России. Автомобиль будет оснащён независимой задней подвеской, тремя рядами кресел, хромированной решёткой радиатора и колёсными дисками размером 22 дюйма.

Читайте также: Скорая «Линза». Минобороны РФ массово закупит медицинские бронеавтомобили