Кяхтинский район, Бурятия, , 13:35 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве престарелой родственницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, 38-летний мужчина проживал в селе Киран с матерью и её парализованной после болезни сестрой.

По данным следствия, вернувшись домой с заработков в сентябре 2020 года он ушёл на две недели запой. Вечером 14 сентября ему помешал заснуть храп тёти.

«Со злости обвиняемый вскочил с кровати, подбежал к 82-летней женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла, после чего побежала к родственникам и от них вызвала полицию», — отметили в управлении.

Подозреваемый дождался полиции на месте происшествия, признался в содеянном. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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