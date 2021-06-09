Судак, Крым, , 14:17 — REGNUM Художники арт-кластера «Таврида» создадут новый стрит-арт объект ко Дню России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Тавриды» 9 июня.

Художники команды Desarte365 изобразят природу Крыма в цветах российского флага на стене, размером 10 на 43 метра, расположенной на трассе «Таврида». «Белый — это облака, синий — море, и красный — маковое поле», — объяснил лидер команды Desarte365 Александр Милицин.

Добавим, что это будет седьмой по счету объект, созданный художниками арт-кластера в рамках фестиваля «Таврида. АРТ». Проект реализуется совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

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