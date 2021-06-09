Симферополь, , 13:34 — REGNUM Гражданин Украины Эдем Бакиев приговорён к семи годам лишения свободы за незаконный оборот оружия и взрывчатки. Решение вынес Центральный районный суд Симферополя.

«Судья назначил приговор в виде семи лет лишения свободы общего режима и штраф 150 тысяч рублей», — сообщил Интерфаксу адвокат осуждённого Алексей Ладин. Он добавил, что намерен обжаловать вынесенный приговор.

Суд признал Бекирова виновным в хранении 12 килограммов тротила и 200 патронов. Сам Бекиров на данный момент находится на Украине в результате «большого обмена» между Украиной и Россией в 2019 году.

Бекиров был задержан в декабре 2018 года при въезде в Крым со стороны Украины по обвинению в незаконном хранении боеприпасов — сообщалось, что он создал на полуострове схрон для последующего совершения «противоправных действий». Сам Бекиров свою вину отрицает.