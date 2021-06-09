Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 35-летней Александры И. из Берёзовского (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Подозреваемый — ранее судимый 49-летний житель Нижнего Тагила. Александра села к нему в машину, чтобы доехать до своего города из Екатеринбурга.

«В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства. Он хотел похитить ее ценные вещи», — заявили в СК.

У подозреваемого имеются долги перед микрокредитными организациями, и он специально искал жертву, чтобы ограбить её. После допроса задержанный показал место сокрытия тела убитой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, у погибшей остались мать и сын. Тело женщины нашли в лесу недалеко от Серовского тракта.

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