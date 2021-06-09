Махачкала, , 13:33 — REGNUM В Дагестане летом 2021 года примут детей на отдых 87 детских оздоровительных организаций. Из них работа 62 лагерей организована при школах. Все они получили разрешение на работу с детьми и уже приняли первых отдыхающих, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

За период летних каникул в детских лагерях смогут отдохнуть около 20 тыс. школьников. Бесплатные путевки в оздоровительные организации можно получить, обратившись в МФЦ.

При организации отдыха детей этим летом в связи с угрозой распространения коронавируса будут соблюдены рекомендации Роспотребнадзора о 75%-ной заполняемости мест отдыха стационарного типа. Что касается пришкольных лагерей, то в них эти ограничения не вводятся.

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