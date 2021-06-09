Москва, , 13:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге с ростом популярности кикшеринга среди горожан зафиксировано восемь происшествий с участием электросамокатов, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 9 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, за два года в России в результате происшествий с участием электросамокатов погибли десять человек. Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования людей, как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются люди на самокатах.

«Эта негативная тенденция усиливается в теплое время года, особенно в крупных городах, — отметили в ведомстве. — Только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шесть из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры».

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Ввиду чего СК РФ призвало Министерство транспорта и Министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. Кроме того в СК России указали, что в ведомстве также готовятся предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.

«При этом полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, в Санкт-Петербурге», — указали в СК РФ.

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Как отметили в ведомстве, в Петербурге уже создана рабочая группа, которая решает вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена.

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