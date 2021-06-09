Рязань, , 13:36 — REGNUM В больницах Рязани находятся 10 пострадавших в результате пожара в ОКБ им. Семашко ночью 9 июня. Состоянии пяти человек — стабильно тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

По данным регионального министерства здравоохранения, в ожоговом отделении ОКБ находится 27-летняя медсестра, в скором времени её переведут в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. В Областную клиническую больницу также направлена 61-летняя пациентка реанимационного отделения больницы им. Семашко. В третьем корпусе ОКБ им. Н.А. Семашко оперативно развёрнута палата для проведения интенсивной терапии тяжёлых больных, куда были переведены четыре человека в возрасте 54, 63, 89 лет и 71 года. Все эти пациенты находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

В оториноларингологическое отделение городской клинической больницы №11 эвакуирована 49-летняя пациентка, которая находилась в реанимационном отделении больницы им. Семашко после операции. Ещё один 59-летний пациент ОКБ им. Семашко направлен в инфекционное отделение городской клинической больницы №4. Врачи оценивают их состояние, как стабильное.

В Областной клинической больнице проходят лечение две медсестры 25 и 26 лет. Они в удовлетворительном состоянии.

Пострадавшим на пожаре и их родственникам оказывается вся необходимая помощь, прорабатывается вопрос оказания материальной поддержки.