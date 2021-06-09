Прага, , 13:31 — REGNUM Властям Чехии следует созвать международную встречу на высшем уровне для обсуждения ситуации в Белоруссии и инициировать создание международного трибунала для расследования событий после выборов в республике. Такое мнение 9 июня высказала экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская во время выступления в качестве гостя на заседании Сената (верхней палаты) чешского парламента, которое транслировали телеканалы страны.

Экс-кандидат призвала чешские власти «занять твердую позицию против незаконного режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко, в числе которых не признавать белорусское правительство, а также «признать преступными организациями КГБ, ОМОН, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией».

«Призываю инициировать (создание) международного трибунала, который проведет расследование преступлений диктатуры Лукашенко. Призываю Чехию организовать проведение международной конференции наивысшего уровня по вопросу преодоления кризиса в Белоруссии», — сказала Тихановская.

Кроме того, она высказалась за введение индивидуальных международных санкций в отношении судей, должностных лиц и предпринимателей, которые помогают белорусским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к двум годам лишения свободы приговорил суд Московского района Бреста 46-летнюю женщину, обвиняемую в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и насилии в отношении сотрудников милиции.