Сыктывкар, , 01:07 — REGNUM Обязательная экологическая экспертиза объектов капстроительства в арктических регионах вводилась из лучших соображений, с целью сберечь уникальную природу этих мест при развитии российской Арктики. На деле же оказалось, что экспертиза строящихся объектов, вплоть до гаражей, жилья и детсадов, стала препятствием развитию Арктики. Своим мнением о том, помогает ли или мешает развитию Арктики обязательная экологическая экспертиза, поделился в интервью ИА REGNUM первый заместитель председателя правительства Республики Коми Игорь Булатов.

Игорь Булатов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми © Пресс-служба Главы Республики Коми

«Механизм прохождения обязательной экологической экспертизы, предусмотренный законом «Об экологической экспертизе», в настоящее время осложняет реализацию новых инвестиционных проектов на данных территориях, — прямо говорит Булатов. — Ввиду необходимости прохождения экологической экспертизы на федеральном уровне на сегодняшний день на данных территориях приостановлены мероприятия по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности, по которым уже были получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий».

На практике это приводит к задержке сроков строительства и сдачи объектов. Еще один «побочный эффект» — рост расходов на строительство, которые влечет за собой прохождение экологической экспертизы за счет средств регионального и муниципальных бюджетов.

Страдают объекты, обладающие высокой социальной значимостью. В качестве примера Игорь Булатов приводит лечебный корпус в селе Усть-Цильма: уже была готова проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы, но из-за изменений в Градостроительном кодексе разрешение на строительство уже не может быть выдано. Проект пришлось корректировать, разрабатывать разделы по воздействию на окружающую среду для прохождения экологической экспертизы. «В целом же по всем объектам, которые будут строиться в Арктической зоне, сроки строительства продлеваются до полугода и требуют дополнительных средств по причине экологической экспертизы», — заключает Булатов.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Почему экологическая экспертиза мешает строить больницы в Арктике?».