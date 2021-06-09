Москва, , 13:28 — REGNUM Полётные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле 2021 года, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля, полётные программы будут восстанавливаться», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, число заражений коронавирусом на курортах Турции снижается.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Российского союза туриндустрии, на сегодняшний день задолженность туристического рынка перед туристами уже превышает 50 млрд рублей. И это только статистика по Турции.

Так, с 15 апреля по 1 июня Турцию планировали посетить более 500 тыс. граждан России. К ним добавилось как минимум такое же количество июньских пострадавших — тех туристов, чей отдых приходится на даты с 1 по 21 июня. В итоге в целом в результате закрытия страны без отдыха остались около 1 млн российских туристов.

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