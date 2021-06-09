Ишим, Тюменская область, 9 июня 2021, 13:27 — REGNUM На тюменском городе Ишиме эвакуировали детские сады и местный суд. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
На электронные почты детских садов Ишима 9 июня поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. На местах работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и кинологи
Напомним, волну лжеминирований в течение шести дней переживали учреждения Кургана — образовательные, спортивные, коммерческие, а также суды и предприятия.
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