Душанбе, , 13:26 — REGNUM Лаборатория по изучению искусственного интеллекта открылась в Душанбе при содействии министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основателем лаборатории стала магистрант Гарвардской школы Кеннеди 23-летняя Азизджон Азими. Лаборатория запустит десятинедельную учебную программу с стремя уроками в неделю.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять скоординированные меры для совместного развития искусственного интеллекта.

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