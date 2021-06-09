Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В Ростовской области от укусов клещей пострадали почти 2,5 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

В лечебно-профилактические организации по поводу укуса клещами обратились 2487 человек, из них 933 ребёнка в возрасте до 14 лет. Наибольшее число нападений паразитов на людей зафиксировано в Ростове-на-Дону (428), Таганроге (168), Волгодонске (130), а также Песчанокопском (126) и Сальском (124) районах.

Наряду с этим зарегистрировано уже шесть случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) — по два случая в Обливском и Заветинском районах, по одному случаю в Мартыновском и Пролетарском районах.

Противоклещевые обработки пастбищ и зон отдыха на Дону продолжаются.

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