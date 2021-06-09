Сочи, Краснодарский край, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, возбудили следственные органы по факту убийства двух судебных приставов в Сочи Краснодарского края 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, 9 июня двое судебных приставов-исполнителей с привлечением специализированной техники прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин строений потребовал покинуть его территорию и не менее трёх раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и сотрудника, привлеченного к работам по сносу. От ранений погибли двое приставов, ещё один человек получил ранения. На данный момент его жизнь вне опасности.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Следователи и криминалисты также продолжают работу на месте ЧП.