Рига, , 13:23 — REGNUM По итогам 2021 года инфляция в Латвии покажет рекордные за последнее десятилетие показатели, но вряд ли достигнет двухзначного уровня 2008 года. Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на местных экономистов и финансистов.

Отмечается, что самый бурный рост цен ожидается на продовольствие. Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш напомнил, что волна удорожания уже началась, рост цен за месяц (1,3%) был выше, чем за весь прошлый 2020 год. Бурную инфляцию в стране он объяснил мировой тенденцией роста цен на продукты питания.

Страутиньш убежден, что на этот раз двузначный рост цен на продукты питания Латвии не грозит. По его мнению, ситуация 2007−2008 года вряд ли повторится, учитывая, что ковид-кризис, в основном, подходит к концу и все больше логистических цепочек восстанавливается.

«В ближайшие месяцы мы услышим множество жалоб на то, что «официальная» статистика не отражает реального роста цен. У каждой семьи своя потребительская корзина с разной инфляцией, в этом нет сомнений», — добавил экономист.