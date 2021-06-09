Москва, , 13:26 — REGNUM 9 Мая в последнее время всё больше обретает характер бравурного праздника, и это необходимо преодолевать. Об этом 9 июня заявил политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

Политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Понятие, которое мы должны строго хранить — это понятие победы. Сегодня день 9 Мая всё более наделяется характерном бравурного праздника. Его удерживает в правильном поле не парад перед задрапированным Мавзолеем, у которого участники парада 1941 года давали клятву отстоять Москву и разгромить агрессора и которому бросали поверженные нацистские знамёна в июне 1945-го», — заявил Демурин.

«Его удерживает в правильном поле «Бессмертный полк» — память о жертвах. И очень важно, чтобы 9 Мая оставалось для молодых поколений не только днём радости, но и днём осознания того, что победа 1945 года стала возможной только как итог и венец огромных испытаний, самозабвенной жертвенности, беспримерного подвижничества, особенного героизма», — указал он.