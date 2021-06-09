Уфа, , 13:26 — REGNUM 350 млн рублей планируют направить на поддержку предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции в Башкирии. Об этом 9 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на выездном «Сельском часе», который прошел на площадке ООО «Уфагормолзавод» в Уфе.

Сообщается, что на совещании были рассмотрены вопросы развития перерабатывающей и пищевой промышленности региона.

«В прошлом году мы оказали содействие предприятиям лёгкой промышленности, и наша помощь оказалась очень кстати. На поддержку сельхозпереработки мы направим 350 млн рублей, из них в этом году — 50 млн рублей, в 2022 году — 150 млн рублей и далее до 2026 года — ещё по 30 млн рублей ежегодно», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава республики также отметил, что благодаря этому объемы продукции башкирских производителей в торговых сетях будут увеличены в два раза, кроме этого будет улучшен ассортимент.

«При этом за пределы Башкирии мы будем отправлять не сырьё, а готовый и упакованный продукт, чтобы прибыль оставалась у наших аграриев», — отметил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в агропромышленном комплексе Башкирии сопровождаются 114 проектов стоимостью 227 млрд рублей. В 2021 году планируется начать еще восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 9,5 млрд рублей.