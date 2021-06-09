Сеул, 9 июня, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестового экземпляра электрической модели Genesis GV60. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электрокар Genesis GV60

На представленных фото кузов прототипа скрыт камуфляжем и фальшпанелями.

Информации об автомобиле пока мало, однако уже можно сделать вывод о том, что GV60 будет собран на «тележке» Hyundai Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Эта же архитектура лежит в основе моделей Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6. Вероятно, на крыше машины автопроизводитель установит солнечные панели, но пока официального подтверждения этой информации нет.

Ожидается, что запас хода электрокара на одном заряде составит 482 км (по циклу WLTP). До «сотни» GV60 будет разгоняться за 3,52 секунды.

Официальная премьера GV60 может состояться до конца июня.

Напомним, в ноябре 2021 года компания Genesis представит седан G90 нового поколения с системой автономного управления третьего уровня. Авто получит оптический дальномер LiDAR, а также видеокамеры и ультразвуковые датчики. Система сможет сама оперативно принимать решения по управлению автомобилем. Однако водитель должен быть готов в некоторых случаях взять управление на себя.

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