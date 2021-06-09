Москва, 9 июня, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В России всё ещё продолжается политика по уравниванию ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны, которая обрела популярностью в 1980-х и 1990-х годах. Об этом 9 июня заявил доцент МГУ Олег Айрапетов на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Доцент МГУ Олег Айрапетов на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

«Действительно, на фоне этой мутной пены, на фоне героизации нацистских преступников — и не только в бывших советских республиках, но и в Российской Федерации, на фоне доски Маннергейма, попыток глорификации Краснова и всего остального… это всё происходило у нас на глазах, это делали не те люди, которых изящно называют «нашими партнёрами», а, в общем-то, государственные структуры и их представители», — заявил Айрапетов.

«Из чего делается совершенно очевидный вывод, что концепция 80-х и 90-х годов у нас не изжита, она остаётся востребованной и внедряется за государственный счёт», — подчеркнул он.По его словам, эта концепция предполагает идею равенства, одинаковой ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны.

«Решение это совершенно политическое и к историческим реалиям имеет мало отношения. Оно политически востребовано, и, как показали дальнейшие события, игра по этим правилам российскую дипломатию, руководителей российского государства привела к последствиям, на которые она не рассчитывала», — указал Айрапетов.