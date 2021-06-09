Обнинск, Калужская область, , 13:45 — REGNUM В Калужской области 8 июня менее чем за час под колёса автомобилей попали трое детей девяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Место ДТП в Обнинске 40.mchs.gov.ru

Вечером в Обнинске на улице Курчатова водитель Skoda Octavia сбил сразу двух девятилетних девочек, которые в момент дорожного происшествия переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Спустя 49 минут в Калуге возле дома № 2 по улице Генерала Попова 25-летний водитель внедорожника Volvo XC90 наехал на мальчика, также девяти лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшие дети получили различные травмы.

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