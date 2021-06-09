Обнинск, Калужская область, 9 июня, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области 8 июня менее чем за час под колёса автомобилей попали трое детей девяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП в Обнинске

Вечером в Обнинске на улице Курчатова водитель Skoda Octavia сбил сразу двух девятилетних девочек, которые в момент дорожного происшествия переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Спустя 49 минут в Калуге возле дома № 2 по улице Генерала Попова 25-летний водитель внедорожника Volvo XC90 наехал на мальчика, также девяти лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшие дети получили различные травмы.