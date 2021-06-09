В Калужской области за день автомобили сбили трёх детей
Обнинск, Калужская область, 9 июня, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области 8 июня менее чем за час под колёса автомобилей попали трое детей девяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.
40.mchs.gov.ru
Место ДТП в Обнинске
Вечером в Обнинске на улице Курчатова водитель Skoda Octavia сбил сразу двух девятилетних девочек, которые в момент дорожного происшествия переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Спустя 49 минут в Калуге возле дома № 2 по улице Генерала Попова 25-летний водитель внедорожника Volvo XC90 наехал на мальчика, также девяти лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшие дети получили различные травмы.