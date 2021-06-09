Москва, 9 июня, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Несмотря на поражение в Первой мировой войне, Анкара смогла сохранить независимость и играть важную роль в международной политике в межвоенный период. Во многом это достигалось благодаря поддержке СССР. Об этом 9 июня заявил генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» впресс-центре REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

«Окончание Первой мировой войны и кемалистская революция изменили обстановку на Ближнем Востоке и Балканах, — напомнил он. — Некоторые черты политики Ататюрка сохраняются и в настоящее время. При этом политические лидеры Турции призывают пересмотреть международные договоренности, заключенные в тот период. Например, Эрдоган призвал пересмотреть Лозаннский мирный договор. По этой причине исследования по внешней политике Турецкой республики важны и актуальны. На позицию Турции оказывала влияние позиция Советской России, которая оказалась единственной силой, способной поддержать кемалистов».

Эксперт отметил, что после поражения в Первой мировой войне Османская империя лишилась самостоятельности, о чем заявили лидеры Антанты.

«Было решено оккупировать основные города и зону проливов. В этих условиях правительство Советской России выразило поддержку кемалистам, которые вступили с просьбой об установлении дипломатических отношений и оказания помощи с Советской Россией и в сопротивлении оккупационным войскам Антанты, — сказал Асалыоглу. — Началась выработка условий договора о дружбе между Советской Россией и Турцией, который был подписан 16 марта 1921 года. В ходе борьбы с интервенцией Россия неоднократно оказывала поддержку Турции путем передачи вооружений и финансовой помощи».

Эксперт призвал не забывать, что турецкую делегацию принимал вождь Великой Октябрьской революции Владимир Ленин.

«Был выработан проект договора о дружбе, определяющий основные принципы отношений между двумя странами. Стороны обязывались в самые короткие сроки принять все меры для открытия путей сообщения между Россией и Турцией с целью перевозки людей и товаров. Говорилось, что Россия согласна взять на себя посредничество между Турцией и третьими пограничными государствами. Было также достигнуто соглашение, которое предусматривало помощь Турции оружием, боеприпасами и золотом и в случае необходимости совместными военными действиями. Денежная поморщь Турции была установлена в объеме 10 млн золотых рублей, — рассказал эксперт. — Таким образом, несмотря на поражение в Первой мировой войне, Анкара смогла сохранить независимость и играть важную роль в международной политике в межвоенный период. Во многом это достигалось благодаря поддержке СССР и балансу интересов».

Благодаря этому Турции, как заметил Асалыоглу, удалось усилить свое влияние и на Ближнем Востоке и на Балканском полуострове.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о предпосылках Второй мировой войны высказался историк Олег Айрапетов.