Кишинёв, , 13:25 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон планирует организовать в стране производство разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он заявил 8 июня в эфире телеканала «Первый в Молдове».

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Лидер «социалистов» отметил, что производство этой вакцины уже запустили в Сербии и Белоруссии. Он также рассказал, что уже начал вести переговоры с российской стороной.

«Я уверен, если мы пройдём успешно эти выборы, а мы должны пройти их успешно, и выиграть, то наше правительство в сжатые сроки откроет производство «Спутника V» в Кишинёве», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что производство вакцины является важным вопросом, так как будущей осенью в республике может возобновиться рост темпов распространения коронавируса.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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