Москва, , 12:52 — REGNUM Рубль 8 июня продолжил укрепляться, несмотря на устойчивость доллара на рынке Форекс. Пара доллар/рубль добралась до зоны 72,20 руб. и продолжает восхождение на сессии 9 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня котировки открылись резким гэпом вниз, впервые с конца июля 2020 года отправив доллар под отметку 72 руб., к новому минимуму 71,83 руб.

Российская валюта растет на фоне нефтяного ралли, которое продолжает набирать обороты. Brent обновляет более чем двухлетние максимумы, подбираясь к отметке $73 за баррель.

Это происходит на сокращении запасов в США и ожиданиях дальнейшего восстановления мирового спроса, которое на определенном этапе может привести к дефициту, несмотря на потенциальное увеличение экспорта из Ирана в случае успешных переговоров с США.

Благоприятный фон для нашей валюты также создает предстоящая встреча Байдена и Путина, хотя стороны уже дали понять, что никаких важных прорывов ожидать не стоит.

Кроме того, рубль пользуется спросом на ожиданиях повышения ставки Банком России на пятничном заседании. Прогнозы разнятся, предполагая повышение стоимости кредитования на 50 или даже 75 базисных пунктов. Основной сценарий все же предполагает первый вариант.

Учитывая локальную перепроданность рубля, в ближайшей перспективе пара с большой долей совершит отскок и вернется выше уровня 72 руб.

Более того, если 10 июня американская инфляция превысит прогнозы, доллар укрепится по всему спектру рынка, что отразится и на рубле», — полагает эксперт.

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