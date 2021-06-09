Париж, , 12:50 — REGNUM Европейский союз заинтересован в сотрудничестве с Россией. Об этом в ходе выступления на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. При этом он уточнил, что речь идёт о конкретных направлениях сотрудничества, которые представляют интерес для ЕС.

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«Отношения между ЕС и Москвой сложные, и нам необходимо определить, чего мы хотим от России», — подчеркнул Мишель.

Он добавил, что Евросоюз «заинтересован в выполнении минских соглашений, укреплении отношений с восточными партнерами, а также в селективной кооперации с Россией по вопросам, которые представляют интерес для ЕС, и в развитии контактов между людьми, поддержке российского гражданского общества».

«Мы будем работать по этим вопросам», — цитирует ТАСС слова председателя Евросовета.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что удовлетворительными отношения России и Европейского союза назвать нельзя. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций.