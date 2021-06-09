Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий микробизнесу, в частности, индивидуальным предпринимателям проводить инкассацию в банкоматах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Предлагается предоставить банковским платежным агентам (субагентам) с банкоматами право приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления сумм принятых наличных на их банковские счета.

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратил внимание на то, что зачастую расходы на инкассацию достигают 20% выручки таких предприятий и как следствие микробизнес предпочитает расчет наличными.

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