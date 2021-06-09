Владикавказ, , 12:49 — REGNUM В Северной Осетии попала под уголовное преследование заведующая государственным учреждением. Она использовала свое служебное положение, чтобы похищать бюджетные денежные средства. За несколько лет чиновница присвоила около 5 млн рублей, сообщили 9 июня в пресс-службе МВД по республике.

Злоумышленница разработала преступную схему, трудоустроив на должность сторожа подставное лицо. Зарплату работника она перечисляла на банковскую карту своего приятеля, которая была в ее распоряжении. В течение длительного периода заведующая присвоила более 5 млн рублей.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате с использованием своего служебного положения. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.