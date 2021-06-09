Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Сенаторы в США большинством голосов поддержали 8 июня законопроект, способствующий научно-техническому развитию страны для повышения ее конкурентоспособности в отношении Китая и других государств, сообщает New York Post.

Законопроект об американских инновациях и конкуренции (US Innovation and Competition Act) поддержали 68 членов законодательного собрания. Против законопроекта выступил 31 сенатор-республиканец, а также сенатор-демократ Берни Сандерс.

В основе законопроекта лежит экстренное выделение $50 млрд министерству торговли для поддержки разработки и производства полупроводников посредством исследований и программ стимулирования, ранее санкционированных Конгрессом. Финансирование является ответом на сокращение доли Америки в мировом производстве полупроводников с 37% в 1990 году до примерно 12% сейчас, а также в связи с нехваткой микросхем, которая выявила уязвимые места в цепочке поставок в США.

Закон также создаст новое управление по искусственному интеллекту и квантовой науке с Национальным научным фондом. Законопроект предусматривает выделение до 29 миллиардов долларов в течение пяти лет для нового филиала в рамках фонда с дополнительными 52 миллиардами долларов на его программы.