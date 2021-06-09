Рязань, , 12:51 — REGNUM Внеплановые проверки учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности начнутся уже 9 июня в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проверки поручил провести губернатор Николай Любимов после пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы в Рязани.

«Ранее мы проверяли наши реанимационные отделения практически в течение всего 2020 года, потому что там, где кислород, там есть опасность. Тем более мы все понимаем, что наши реанимационные отделения, в том числе аппаратура работали в пандемию с повышенной нагрузкой, поэтому такие контрольные мероприятия осуществлялись. Сейчас будет проведена внеплановая проверка всех отделений реанимации, где находятся подобные аппараты», — сказал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

По данным минздрава, пострадавшим на пожаре и их родственникам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области прорабатываются вопросы оказания материальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимации начался 9 июня в примерно 03:30, очагом возгорания, предварительно, стал аппарат искусственной вентиляции лёгких. Погибли три человека, возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взять на контроль прокуратурой и СК.