Рязань, 9 июня 2021, 12:51 — REGNUM Внеплановые проверки учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности начнутся уже 9 июня в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проверки поручил провести губернатор Николай Любимов после пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы в Рязани.
По данным минздрава, пострадавшим на пожаре и их родственникам оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области прорабатываются вопросы оказания материальной поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в реанимации начался 9 июня в примерно 03:30, очагом возгорания, предварительно, стал аппарат искусственной вентиляции лёгких. Погибли три человека, возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взять на контроль прокуратурой и СК.