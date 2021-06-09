Кишинёв, , 12:49 — REGNUM Обильные осадки и град в ряде районов Молдавии нанесли крупный ущерб сельскому хозяйству. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) республики.

По данным ведомства, в районе села Кунича (Флорештский район) из-за сильных дождей пострадали 495 гектаров садов и 108 гектаров полей с овощами. В селе Гиндешты того же района осадки повредили 130 гектар подсолнечника и 60 гектар сахарной свёклы.

Также непогода нанесла вред сельскому хозяйству в Каушанском районе. В селе Грэдиница град побил 40 гектаров садов, 45 гектаров кукурузы и 40 гектаров смородины.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 9 июня, на территории Молдавии снова ожидаются сильные дожди с грозами.

Стоит отметить, что 18 мая из-за осадков в Молдавии пострадало более 700 гектаров посевов.

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