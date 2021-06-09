Москва, 9 июня, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Россия осталась практически единственной страной, которая продолжает хранить память о Великой Отечественной войне, и в этом отношении её пути разошлись даже со своим союзным государством — Белоруссией. Об этом 9 июня заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны Правда и мифы истории»

«Чего уж говорить, когда с конца 2019 по май 2020 года такой патентованный патриот, как президент Лукашенко, трижды перед прессой, перед видео сказал о Великой Отечественной войне: это не наша война. Неудобная правда о Лукашенко состоит в том, что и он, строя свой суверенитет, идёт по прогитлеровскому пути. И я не строю иллюзий относительно того, что он сейчас исправится. Не исправится», — заявил Колеров.

По его словам, в таких условиях правда о войне становится российской идентичностью.

«Правда о геноциде, которому был подвергнут наш народ, становится центром нашей идентичности в истории войны», — указал Колеров.

«Помня, что мы здесь одни, мы должны максимально ответственно отнестись к тому, что происходит в области исторической памяти, памяти о войне здесь, у нас дома. Мы должны быть не только бескомпромиссны и радикальны в части нашей внешней исторической памяти, но так же радикальны здесь, дома, в отношении тех, кто пытается свой зоологический антикоммунизм упаковать в оправдание Гитлера», — подчеркнул он.