Киев, , 12:48 — REGNUM Учения по установке минно-взрывных заграждений на полигоне, находящемся около границы с полуостровом Крым, провели инженерно-саперные подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«На одном из полигонов боевой подготовки, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил вооруженных сил Украины провели тренировку по обустройству минно-взрывных заграждений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе военных учений инженерно-саперные подразделения ВСУ отработали действия подразделений по установке противотанкового минного поля и по маскировке рубежей.

Кроме того, отмечается, что военные инженеры провели тренировки по установке противотанковых мин, как в почве, так и на ее поверхности, с применением минных заградителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии Европейского союза по непризнанию воссоединения полуострова с Россией, принятой в 2014 году.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.