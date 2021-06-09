Джакарта, , 12:43 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс призвал использовать цифровые технологии, чтобы сделать программу вакцинации против COVID-19 в Индонезии более успешной, сообщает Antra.

В Великобритании есть приложения, которые помогают правительству в проведении вакцинации против коронавируса. Технологический и цифровой сектор — огромная и растущая сила экономики Индонезии. Поэтому, по словам посла, Индонезия могла бы использовать цифровые технологии в процессе проведения программы вакцинации.

Оуэн Дженкинс заявил, что в Индонезии программа вакцинации от COVID-19 была проведена среди большого числа людей, больше чем в других странах АСЕАН вместе взятых.