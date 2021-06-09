Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:45 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) признали виновным гражданина, обвиняемого в вандализме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Было установлено, что мужчина был пьян в момент преступления. Прогуливаясь по проспекту Победы, местный житель выстрелил не менее двух раз из пневматического пистолета в сторону остановочного павильона, разбив пару стёкол.

Горожанин не признал вину в совершении преступления. Мужчине дали год и десять месяцев колонии строгого режима по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) «с учетом отмены условно-досрочного освобождения от ранее назначенного наказания».

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