Стокгольм, , 12:45 — REGNUM В ходе парламентских дебатов в Риксдаге, состоявшихся 9 июня, министр Швеции по вопросам климата Пер Болунд обвинил «Шведских демократов» в том, что они игнорируют кризис в области климата, и раскритиковал партию по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, электромобили и строительство железных дорог. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Это мило, когда дети думают, что проблема исчезает, если на нее закрыть глаза, но это уже не так отрадно, когда взрослые думают, что проблемы исчезают, если закрыть глаза. Не пора ли, Джимми Окессон, открыть глаза и признать кризис в области кризиса?» — заявил Болунд, обращаясь к лидеру «Шведских демократов»

«В своем последнем выступлении я представил длинный список тех социальных проблем, на которые Болунд и партии, сотрудничающие с правительством, закрывали глаза в течение семи лет… Мы можем посостязаться с завязанными глазами, я и Пер Болунд, и посмотреть, у кого хватит сил закрывать глаза на проблемы дольше всех. Я почти уверен, что Болунд выйдет победителем», — ответил лидер «Шведских демократов Джимми Окессон.