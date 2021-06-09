Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Сегодня, 9 июня, во время дебатов в Риксдаге с участием лидеров парламентских партий разгорелся спор между лидером «Левых» Нуши Дадгостар и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном («Социал-демократы») по вопросу установления в стране рыночной арендной платы. О ходе дискуссии сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Рыночная арендная плата заставит людей покидать свои дома, отметила Дадгостар, добавив, что рыночный механизм установления размера аренды не пользуется популярностью среди шведских избирателей.

«Лучше, если мы с Нуши Дадгостар будем работать вместе над этим. Теперь Нуши Дадгостар и Левые объединяют усилия с правым блоком, который только и хочет введения рыночной арендной платы… Если бы я был съемщиком жилья, то вот за что я бы очень переживал», — ответил Лёвен.

«Боже мой, господин председатель. Премьер-министр не хочет мне отвечать, он не хочет со мной вести переговоры. Он сам поставил себя в такую ситуацию… Как могла Социал-демократическая партия согласиться с этими крайне центристским предложением?» — парировала Дадгостар.

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