Рязань, 9 июня 2021, 12:41 — REGNUM Персоналом больницы им. Семашко были проведены все необходимые действия для того, чтобы не было ещё более тяжких последствий, заявил 9 июня министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
По словам министра, на место ЧП в кратчайшие сроки прибыли экстренные службы.
Во время пожара серьёзно пострадала медсестра, которая в это время проводила медицинские манипуляции. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы с ожогами и повреждениями дыхательных путей.
Областная клиническая больница им. Семашко работает в штатном режиме за исключением реанимационного отделения. В связи с этим больные с тяжёлой формой COVID-19 будут перенаправляться больницу скорой медицинской помощи и профильное отделение ОКБ.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 июня в результате пожара в больнице погибли три человека. Ещё восемь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».