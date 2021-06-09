Рязань, , 12:41 — REGNUM Персоналом больницы им. Семашко были проведены все необходимые действия для того, чтобы не было ещё более тяжких последствий, заявил 9 июня министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

По словам министра, на место ЧП в кратчайшие сроки прибыли экстренные службы.

«Был вовремя перекрыт кислород, обесточено реанимационное отделение. Пациенты были быстро эвакуированы. При этом, к сожалению, погибло два человека, которые находились в достаточно тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. Третий — скончался в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ», — уточнил министр.

Во время пожара серьёзно пострадала медсестра, которая в это время проводила медицинские манипуляции. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение областной клинической больницы с ожогами и повреждениями дыхательных путей.

«Мы связались с коллегами из Москвы, состоялся звонок министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который порекомендовал эвакуировать пострадавшую медсестру в столичную клинику. Поэтому предполагаем в течение дня перевести её в институт имени Вишневского. Сейчас наши врачи находятся в полном контакте со специалистами столичного учреждения», — сказал Андрей Прилуцкий.

Областная клиническая больница им. Семашко работает в штатном режиме за исключением реанимационного отделения. В связи с этим больные с тяжёлой формой COVID-19 будут перенаправляться больницу скорой медицинской помощи и профильное отделение ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 июня в результате пожара в больнице погибли три человека. Ещё восемь человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».