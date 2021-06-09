Мирослава Романенко, 9 июня 2021, 19:31 — REGNUM Сотрудники Национальной академии наук Украины организовали подпольное производство алкогольных напитков и их сбыт под видом известных брендов, сообщает 8 июня пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Уточняется, что в Национальной академии наук Украины было изготовлено свыше 5300 литров фальшивых алкогольных напитков, реализованных на сумму более 1,3 млн гривен.
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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в комментариях к соответствующей записи. Многие из комментирующих с иронией отнеслись к новости, попутно отметив, что на Украине наука финансируются плохо, и, возможно, таким образом ученые пытались заработать себе на жизнь.
«Во! А ещё злопыхатели говорят, что науки никакой на Украине не осталось!» — написал Alexander G.
«Не зря учились!!! Молодцы!!! Значит, наука ещё дышит!» — добавила Larisa S.
«Ну если в институте подделывали, то есть вероятность, что подделка высокого качества, возможно, даже лучше оригинала…» — отметил Аристарх Платонович.
«Ну, а что делать?..» — задал извечный вопрос Владимир П.
«Зря что ли специальность получали?.. Нашли применение», — пишет Валентин Х.
«Наверное ж, вкусный был алкоголь в НИИ. Я б купил попробовать», — добавил Владимир Л.
«Это практика!!!» — иронизирует Лола К.
«Нашли мозгам применение, решили подзаработать! Главное, чтоб налоги платили, фирма, наверное, была!» — пишет Вероника В.
«Коньяк «Академический». Можно патентовать», — шутит Elena R.
«Если ещё и поставляли ЕС, то это зачёт!» — не без иронии добавил Александр Г.
«Наконец и наука сгодилась в стране!» — добавил Den R.
«А говорят, все специалисты из страны уехали», — отметил Андрей Ч.
«Не возмущает! Судя по всему, без больших оборотов! Так, для поддержания штанов!» — отреагировала Инна М.
«Хорошо, что не наркотики», — добавил Sergey T.
«Кто жил у нас в стране, тот в цирке не смеётся», — написал Михаил П.
«Лавры Менделеева покоя не давали…» — пишет Михаил М.
«Научились воду превращать в водку?! Браво, алхимики! А теперь из газеты баксы попробуйте!» — шутит Аман Д.
«Кушать всем хочется! А за науку сегодня не платят. Что остаётся делать бедным учёным? Это хорошо, что не дензнаки подделывали…» — подытожил Сергей Н.
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Напомним, ранее на границе Украины и Приднестровья был обнаружен нелегальный спиртопровод.