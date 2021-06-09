Токио, 9 июня, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Официальная премьера электрического паркетника Mitsubishi Airtrek, по предварительной информации, состоится на автомобильной выставке в китайском городе Чунцине 12 июня 2021 года. Изображения новинки размещены на сайте совместного предприятия GAC Mitsubishi Motors.

GAC Mitsubishi Motors Электрический паркетник Mitsubishi Airtrek

Стоит отметить, что производить новый паркетник будут на совместном предприятии (СП) китайской компании GAC и японского автопроизводителя Mitsubishi. По своей сути автомобиль является перелицованным кроссовером Aion V с габаритами модели Eclipse Cross.

Новый электрокар получит логотипы с тремя бриллиантами и будет позиционироваться как премиальная модель. От Aion V модель Airtrek будет отличаться новой световой техникой и иными бамперами. Возможно, изменения затронут и интерьер автомобиля.

В качестве силового агрегата новое авто получит электродвигатель производительностью 184 л. с. (350 Нм). Дальность хода электрокара составит 600 км (по циклу NEDC).

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi Motors завершила сборку вседорожников Pajero. Заключительная партия Pajero четвёртого поколения в исполнении Final Edition была отправлена в Австралию.

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