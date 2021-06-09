Чита, , 12:37 — REGNUM Минфин Забайкалья направил 160 миллионов рублей на социальные доплаты к пенсии, их получают 54 тысячи жителей края.

Как пояснила руководитель ведомства Вера Антропова, такая доплата полагается неработающим пенсионерам, проживающим и получающим пенсию на территории Забайкальского края, материальное обеспечение которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера. В этом году величина прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 11 256 рублей.

Всего с начала 2021с года данные расходы профинансированы более чем на миллиард рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Забайкалья на ближайшие три года доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). Собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. При этом расходы на социальные программы составят 65% от средств бюджета.

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