Москва, , 12:38 — REGNUM Россия стала практически единственной страной, которая продолжает бережно хранить память о Великой Отечественной войне. Об этом 9 июня заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В мире мы почти одни в нашей памяти о войне. Новые независимые государства в абсолютном большинстве построены так, что свою легитимность черпают в национализме. А этот национализм во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войне в абсолютном большинстве (был представлен) союзниками Гитлера», — заявил Колеров.

Даже героическая Монголия, которая вместе с нами проливала кровь на Халхин-голе и в 1945 году, теперь, в новых условиях, ищет противоядие против подавляющего нависания Китая над нею и делает ставку на сближение с Южной Кореей и Японией — так, что даже в школьных атласах не упоминается Халхин-гол и нет войны с Японией 1945 года.

«Итак, мы одни. Чем дальше, тем больше. Мировая советская, вселенская история Великой Отечественной войны становится нашей национальной историей. Я не строю иллюзий относительно того, что шовинистическое, националистическое и прогитлеровское умопомрачение наших бывших советских людей, социалистических партнёров дойдёт до нижней точки и исчерпается. Не дойдёт. Не доживём», — подчеркнул Колеров.

В этих условиях необходимо «максимально ответственно отнестись к тому, что происходит в области исторической памяти, памяти о войне и здесь, у нас дома», продолжил он.

«Мы должны быть не только бескомпромиссны и радикальны в части нашей внешней исторической памяти, но так же радикальны здесь, дома, в отношении тех, кто пытается свой зоологический антикоммунизм упаковать в оправдание Гитлера», — указал Колеров.