Стокгольм, , 12:36 — REGNUM В регионе Блекинге, расположенном на юге Швеции, обнаружено семь случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Все пробы были взяты в муниципалитете Сёльвесборг на прошлой неделе. Об этом 9 июня сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно информации региональных властей, случаи заражения произошли в различных условиях в пределах одного муниципалитета и не связаны между собой.

«По всей вероятности, имело месть дальнейшее распространение, и, вероятно, будут обнаружены новые случаи заражения», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста Блекинге Бенгта Виттешё.

«Это вспышка — очередное доказательство того, что пандемия не закончилась и расслабляться еще рано. Общие рекомендации Агентства общественного здравоохранения и более строгие региональные рекомендации Блекинге по-прежнему сохраняются. Соблюдайте социальную дистанцию, избегайте давки и просто проводите время со своими ближайшими родственниками. Вечеринки и праздники следует проводить для максимально ограниченного числа людей», — отметил Веттешё.