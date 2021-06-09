Чебоксары, , 12:33 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, которого уличили в коррупции и наркопреступлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Перед судом предстал экс-сотрудник колонии № 6. Следствием установлено, что 23 декабря 2020 года за 30 тыс. рублей взятки он пронёс на территорию колонии более 15 наркотических средств, которые предназначались для двоих осуждённых.

Наркотики были изъяты правоохранителями. В УФСИН внесено представление.

Суд признал бывшего сотрудника колонии виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и пособничестве в незаконном хранении наркотиков (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ему назначено пять лет условного срока. Решение суда не вступило в законную силу.

В настоящее время в полиции устанавливают происхождение указанных наркотических средств, по данному факту расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор трём жителям Нижегородской области, которых обвинили в сбыте наркотических средств. У злоумышленников изъяли более 1,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

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