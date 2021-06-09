Самара, , 12:42 — REGNUM Игры лиги губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по баскетболу 3×3 «BasketNights» начнутся в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что турнир начнется 12 июня и будет проходить в Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти и Самаре с июня по сентябрь с участием любительских команд со всего региона. По завершению отборочных этапов самые сильные команды выйдут в суперфинал.

Отмечается, что в лиге играют все желающие старше 16 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области баскетболом занимаются более 35,5 тысяч человек, в том числе более 12,3 тысяч женщин.