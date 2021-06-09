Москва, , 12:32 — REGNUM В настоящее время Россия является мировым лидером по экспорту природного газа. Хотя по добыче занимает второе место, уступая США. В США гораздо выше внутреннее потребление, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Так, например, в 2019 г. в США было добыто 1 024 743 млн куб. м природного газа по данным информационного энергетического агентства (EIA). А в России добыча составила 737 590 млн кубометров, по данным минэнерго. Экспорт из России за тот же 2019 г. составил 261 000 млн кубометров, а из США 132 000 млн кубометров.

Основными покупателями российского газа являются Германия (57,01 млрд кубометров в 2019 году), Италия (22,1 млрд кубометров), Австрия (16,28 млрд кубометров) и Турция (15,51 млрд кубометров).

В апреле аналитическое агентство S&P Global Platts Analytics представило прогноз, согласно которому Россия останется доминирующим поставщиком газа в Европу до 2040 года, увеличив свою долю на этом рынке до 40%.

Согласно отчету, поставки российского трубопроводного газа в Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, а также в Италию вырастут с примерно 130 млрд кубометров в год в 2020 году до примерно 150 млрд кубометров в год к 2040 году.

Опередить Россию по экспорту газа в Европу крайне сложно, так как поставки идут по трубопроводам, полностью или частично принадлежащим России и заполняемым российским газом. А вот за рынок сжиженного природного газа (СПГ) ещё предстоит борьба.

Некоторые эпизоды этой борьбы уже наблюдаются в виде попыток остановить строительство «Северного потока — 2». Для того чтобы не упустить рынок СПГ, и забрать на нём хорошую долю уже сейчас стоит провести необходимую подготовку. Для этого правительство РФ ещё год назад утвердило «Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года».

Целью стратегии является, в том числе «укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике, как минимум, на период до 2035 года». И одной из задач стратегии станет «оптимизация пространственного размещения энергетической инфраструктуры.

В рамках программы в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации сформируются нефтегазовые минерально-сырьевые центры, нефтегазохимические комплексы, расширится инфраструктура транспортировки энергетических ресурсов, Российская Федерация станет ведущим игроком на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона».

Если по общему признанию на европейском рынке газа Россия будет долго доминировать, то для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона целью является получение 20% доли. Кроме этого в стратегии предусматривается «первоочерёдное удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги в сфере энергетики».

То есть предполагается, что соотношение добычи и потребления газа изменится кардинальным образом. Именно это и может отодвинуть Россию с первого на второе место в списке ведущих экспортёров газа.

Но, в конечном счёте, не важно, какое место по экспорту газа занимает Россия, главное удовлетворение внутренних потребностей для динамичного экономического развития, о чём недвусмысленно сказано в правительственном документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа, говорится в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

Читайте также: Правительство России допустило утрату первенства по экспорту газа