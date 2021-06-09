Москва, , 12:32 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин намерен обратиться в Генпрокуратуру в связи с установкой памятника нацистскому пособнику Петру Краснову в Ростовской области.

«Я направлю официальный запрос в Генпрокуратуру», — сообщил Шеин в ТГ-канале.

Парламентарий вступил в дискуссию с депутатом Госдумы от «Единой России» Александром Шолоховым. Предметом послужил памятник нацистскому пособнику Петру Краснову, установленному в одной из станиц Ростовской области.

«Поскольку памятник стоит в частном дворе, по мнению депутата-единоросса, это меняет дело», — возмущен Шеин.

«По такой логике можно в частном дворе и памятник Гитлеру поставить, как «неизвестному солдату империалистической войны». Я так не считаю. Таким объектам не место на Российской земле. Слишком много страданий и крови принесли нацисты и их приспешники», — привел аргументы парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне).

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